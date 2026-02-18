Die elfte Medaille der diesjährigen Olympischen Spiele ist Tatsache. Nadja Kälin und Nadine Fähndrich laufen in der Sprint-Staffel zu Silber. Das Männer-Duo Janik Riebli und Valerio Grond landet knapp neben dem Podest.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Es ist eine historische Medaille, die Nadja Kälin und Nadine Fähndrich in Val di Fiemme erlaufen. Zum ersten Mal in der Schweizer Geschichte holen die Frauen im Langlauf eine olympische Medaille. Sie gewinnen in der Sprint-Staffel Silber, Gold geht an das Top-Favoriten-Duo aus Schweden (Sundling/Dahlqvist) – Bronze geht an Deutschland (Gimmler/Rydzek).

Mit einer bärenstarken Schlussrunde macht Fähndrich den zweiten Platz klar. Sie übernimmt von Kälin auf dem fünften Zwischenrang, wo sie die Schweizerinnen grösstenteils aufhielten. Fähndrich geht sofort in die Offensive, schluckt eine Gegnerinnen nach der Anderen. Im ersten Anstieg schnappt sie sich die Zweitplatzierte Finnin und lässt ihre Kontrahentin stehen. Fähndrich kann sogar noch Druck auf die Führende Schwedin machen, aber nicht mehr einholen.

Für Fähndrich ist die Silbermedaille eine Versöhnung mit der Sprintstrecke im Val di Fiemme. Im Einzelwettbewerb ging die Luzernerin als eine der Mitfavoritinnen an den Start, doch blieb bereits im Viertelfinal hängen und musste sich mit dem 21. Schlussrang begnügen. Teamkollegin Kälin lief es im Einzel besser, die Engadinerin wurde im Skiathlon Vierte und verpasste das Podest nur knapp. Nun hat auch sie bei der letzten Gelegenheit ihre Olympia-Medaille geholt.

Das Männer-Duo bestehend aus Janik Riebli und Valerio Grond kommt direkt im Anschluss an das Frauen-Rennen zum Zug. Die beiden Schweizer verpassent das olympische Podest knapp und werden Vierte. Gold geht erwartungsgemäss an Norwegen, für Johannes Hösflot Kläbo ist es die Fünfte an den laufenden Spielen.