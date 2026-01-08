Vier Schweizer bei Skitouren-Premiere an Olympia dabei

In Mailand und Cortina d'Ampezzo werden erstmals im Rahmen von Olympischen Winterspielen Skitourenrennen durchgeführt. Jetzt ist klar: Mit dabei sind auch vier Schweizer.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Swiss Olympic selektioniert für die olympische Premiere der Skitourenrennen an den Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar) ein Quartett.

Bei den Frauen vertreten die Neuenburgerin Marianne Fatton und die Waadtländerin Caroline Ulrich die Schweizer Farben, bei den Männern sind es der Zürcher Jon Kistler und der Bündner Arno Lietha. Fatton wurde 2025 in Morgins Weltmeisterin im Sprint, Kistler gewann damals WM-Bronze.

In Bormio werden im Skitourenrennen drei Medaillensätze vergeben: je ein Sprint für Frauen und Männer sowie eine Mixed-Staffel stehen im Programm. Die junge Disziplin steht nach einem erfolgreichen Test an den Olympischen Jugendspielen 2020 in Lausanne erstmals im Programm der Olympischen Spiele. Ob sie über Mailand-Cortina 2026 hinaus definitiv olympisch bleibt, ist noch offen.

Bereits im vergangenen Juni hatte Swiss Olympic mit den Curlingteams der Frauen, Männer und im Mixed die erste Selektion für die Winterspiele bekanntgegeben. Bis zum Abschluss der Selektionen am 26. Januar wird mit einer Delegationsgrösse von etwa 180 Athletinnen und Athleten gerechnet.