Bundespräsidentin Amherd bestätigt «Bundesrat unterstützt die Olympia-Kandidatur 2038»

Die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2038 sollen in der Schweiz stattfinden. Der Bundesrat hat sich am Freitag hinter entsprechende Pläne gestellt und will sie finanziell unterstützen. In welchem Umfang das geschehen soll, bleibt zunächst offen.