Schweiz wird aufässiger – Leemann verzieht

Jungaker wird an der blauen Linie zu wenig angegangen und entscheidet sich deshalb für einen Schuss auf das Tor. Brändli passt aber auf und bringt den Puck unter Kontrolle. Danach geraten die beiden Teams kurz aneinander – die Gemüter beruhigen sich aber schnell wieder.
Die Schweiz wirkt nun aufsässiger. Wey behauptet in der gegnerischen Zone den Puck und legt zurück auf Leemann. Diese zieht aus spitzem Winkel ab. Ohne Erfolg: Der Abschluss verfehlt sein Ziel knapp.
Nach einem schwedischen Befreiungsschlag pflückt Christen die Scheibe herunter, ehe sie sie aber nicht unter Kontrolle bringen kann. So muss die Schweiz den Angriff neu aufbauen. Dies gelingt – bis Herzigs abgelenkter Abschlussversuch von Svensson Träff ohne Probleme festgehalten wird.
Die Schweiz ist wieder vornehmlich in der Defensive beschäftigt und bringt den Puck nicht weg. So kommt Lundin zentral vor dem Tor in eine gefährliche Abschlussposition. Dabei schlägt die schwedische Stürmerin aber über die Scheibe.
Die erste Schweizer Linie wirbelt und sorgt für die ersten offensiven Schweizer Akzente. Christen und Müller feuern den Puck auf das Tor. Schweden-Goalie Svensson Träff lässt sich aber nicht bezwingen.
Mit einem weiten Zuspiel aus der neutralen Zone wird Thuvik lanciert. Baechler hat ihre Gegenspielerin aber im Griff, sodass die Aktion in einem Icing endet.
Die Schwedinnen beginnen dominant und können sich länger in der Schweizer Zone festsetzen. Ein Abschluss resultiert daraus aber nicht.
Wenige Sekunden nach Spielbeginn finden die Schwedinnen den Weg in die Schweizer Zone und geben den ersten Schuss auf das Schweizer Tor ab. Brändli ist aber zur Stelle.
Die Schiedsrichterinnen haben den Puck eingeworfen – die Partie läuft.
Die Spielerinnen beider Teams betreten die eher mässige gefüllte Santagiulia-Arena von Mailand. Auch aufgrund einiger Schulklassen ist die Stimmung aber gut – zahlreiche Schweizer Fans haben den Weg in die nahe Grossstadt gefunden. Damit steht dem Beginn dieses Bronze-Spiels nicht mehr im Weg.