Olympia-Bronzespiel im Ticker
Schweiz wird aufässiger – Leemann verzieht

vor 1 Minute

13. Minute

Jungaker wird an der blauen Linie zu wenig angegangen und entscheidet sich deshalb für einen Schuss auf das Tor. Brändli passt aber auf und bringt den Puck unter Kontrolle. Danach geraten die beiden Teams kurz aneinander – die Gemüter beruhigen sich aber schnell wieder.

vor 4 Minuten

11. Minute

Die Schweiz wirkt nun aufsässiger. Wey behauptet in der gegnerischen Zone den Puck und legt zurück auf Leemann. Diese zieht aus spitzem Winkel ab. Ohne Erfolg: Der Abschluss verfehlt sein Ziel knapp.

vor 6 Minuten

9. Minute

Nach einem schwedischen Befreiungsschlag pflückt Christen die Scheibe herunter, ehe sie sie aber nicht unter Kontrolle bringen kann. So muss die Schweiz den Angriff neu aufbauen. Dies gelingt – bis Herzigs abgelenkter Abschlussversuch von Svensson Träff ohne Probleme festgehalten wird.

vor 9 Minuten

8. Minute

Die Schweiz ist wieder vornehmlich in der Defensive beschäftigt und bringt den Puck nicht weg. So kommt Lundin zentral vor dem Tor in eine gefährliche Abschlussposition. Dabei schlägt die schwedische Stürmerin aber über die Scheibe.

vor 13 Minuten

5. Minute

Die erste Schweizer Linie wirbelt und sorgt für die ersten offensiven Schweizer Akzente. Christen und Müller feuern den Puck auf das Tor. Schweden-Goalie Svensson Träff lässt sich aber nicht bezwingen.

vor 14 Minuten

4. Minute

Mit einem weiten Zuspiel aus der neutralen Zone wird Thuvik lanciert. Baechler hat ihre Gegenspielerin aber im Griff, sodass die Aktion in einem Icing endet.

vor 17 Minuten

3. Minute

Die Schwedinnen beginnen dominant und können sich länger in der Schweizer Zone festsetzen. Ein Abschluss resultiert daraus aber nicht.

vor 19 Minuten

1. Minute

Wenige Sekunden nach Spielbeginn finden die Schwedinnen den Weg in die Schweizer Zone und geben den ersten Schuss auf das Schweizer Tor ab. Brändli ist aber zur Stelle.

vor 20 Minuten

1. Minute

Die Schiedsrichterinnen haben den Puck eingeworfen – die Partie läuft.

vor 23 Minuten

Gleich gehts los

Die Spielerinnen beider Teams betreten die eher mässige gefüllte Santagiulia-Arena von Mailand. Auch aufgrund einiger Schulklassen ist die Stimmung aber gut – zahlreiche Schweizer Fans haben den Weg in die nahe Grossstadt gefunden. Damit steht dem Beginn dieses Bronze-Spiels nicht mehr im Weg.

