Ruth Metzler-Arnold (60) gegen Markus Wolf (51). Warum die Wahl ums Präsidium von Swiss Olympic so wichtig ist – und wer in der Pole-Position liegt.

1/4 Wer wird das neue Swiss-Olympic-Oberhaupt? Ruth Metzler-Arnold oder ... Foto: Sven Thomann

Wer sind die Kandidierenden?

Ursprünglich waren es drei: Ruth Metzler-Arnold, Markus Wolf und Sergei Aschwanden. Doch am 21. Oktober zog der ehemalige Spitzen-Judoka seine Kandidatur zurück. «Ich habe nicht genügend Unterstützung erhalten», so Aschwandens Begründung. Deshalb kommt es nun am Freitag im Haus des Sports in Ittigen bei Bern zum Zweikampf.

Was spricht für und was gegen Ruth Metzler-Arnold?

Die alt Bundesrätin ist schweizweit vernetzt in Politik und Wirtschaft und weiss als ehemalige Politikerin bestens, wie man Mehrheiten beschaffen kann. Ihr Nachteil: Im Sport war sie bislang noch nicht gross tätig, ausser als Präsidentin des Stiftungsrats der Schweizer Sporthilfe. Ausserdem geben ihre zahlreichen Mandate immer mal wieder Anlass für Kritik.

Was spricht für und was gegen Markus Wolf?

Der Bündner ist ein Mann des Sports. Er war Unihockeyspieler und -Nati-Trainer sowie unter anderem jahrelang CEO von Swiss Ski, einem Schwergewicht des Schweizer Sports. Im Gegensatz zu Metzler-Arnold ist der Sport-Topfunktionär aber in der Politik und Wirtschaft weniger gut vernetzt und ausserhalb der Deutschschweiz eher unbekannt.

Wie läuft die Wahl konkret ab?

Gewählt wird der Nachfolger von Jürg Stahl vom Schweizer Sportparlament. Insgesamt gibt es 516 Stimmen. Die sind aufgeteilt in 36 olympische Sportverbände (zusammen 303 Stimmen), 47 nicht-olympische Sportverbände (176), 30 Partnerorganisationen (30), Schweizer IOC-Mitglieder (2 Personen, je 1 Stimme) und die Athleten-Vertreter (5 Personen, je 1 Stimme). Nur wer anwesend ist, darf seine Stimme, die geheim ist, abgeben. Sollten alle anwesend sein, benötigt man 259 Stimmen, um gewählt zu werden. Es braucht das absolute Mehr.

Wer unterstützt Metzler-Arnold?

Lanciert wurde sie von Swiss Athletics (16 Wahlstimmen). Weitere grössere Verbände, die sie unterstützen, sind der Fussballverband (16), Turnverband (16), Swiss Golf (12), Swiss Aquatics (12), Swiss Volley (10) und der Handballverband (8).

Wer unterstützt Wolf?

Er wurde von Swiss Ski (12 Wahlstimmen) lanciert. Ebenfalls unterstützt wird er unter anderem vom Eishockeyverband (12), Swiss Cycling (8) und Swiss Unihockey (8).

Wer gewinnt?

Vieles deutet auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hin, mit leichtem Vorteil für Metzler-Arnold. Da die Wahl aber geheim ist, könnten gemachte Versprechungen auch gebrochen werden, ohne dass das jemand je schwarz auf weiss herausfinden würde.

Warum ist diese Wahl so wichtig?

Aus mehreren Gründen. Der Schweizer Sport steht vor grossen Herausforderungen, so soll er zum Beispiel ab 2026 17 Millionen Franken weniger Fördergelder bekommen. Ausserdem möchte Swiss Olympic sowohl die European Championships (Mini-Olympia für Sommersportarten) 2030 oder 2034 als auch die Olympischen Winterspiele 2038 austragen. Wer auch immer das neue Oberhaupt von Swiss Olympic wird: Auf sie oder ihn wartet viel Arbeit, aber auch die Chance, als Gesicht der erfolgreichen Olympia-Vergabe in die Geschichtsbücher des Schweizer Sports einzugehen.