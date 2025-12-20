Wilder Ritt lässt von Allmen in Gröden jubeln

Gestern stürzte Franjo von Allmen noch in der Mauer, doch aus der Ruhe gebracht hat ihn das kein bisschen. Der Schweizer kommt nach einem wilden Ritt mit einer starken zeit ins Ziel und übernimmt die Führung.
