Jannik Sinner steht am French Open sicher in der 3. Runde. Der topgesetzte Italiener bleibt gegen Richard Gasquet ohne Satzverlust - und schickt seinen 38-jährigen Widersacher in den Ruhestand.

Sinner schickt Gasquet in den Ruhestand

Jannik Sinner (links) erweist dem abtretenden Richard Gasquet die Ehre. Foto: YOAN VALAT

Sinner benötigte für seinen siebten Sieg im achten Spiel nach der Dopingsperre knapp zwei Stunden und gab nur sieben Games ab. Zugleich beendete er mit dem 6:3, 6:0, 6:4-Erfolg die Karriere von Richard Gasquet. Nächster Gegner des an Grand-Slam-Turnieren seit 16 Spielen ungeschlagenen Südtirolers ist der Tscheche Jiri Lehecka (ATP 34).

Der in der Weltrangliste auf Platz 166 abgerutschte Gasquet, dessen einhändige Rückhand sein Markenzeichen war, setzte bei seiner Derniere noch einmal einige Glanzpunkte. Viel auszurichten hatte der in der Heimat wegen seiner Erfolge bei den Junioren als «kleiner Mozart» bezeichnete Südfranzose, der sein immenses Potenzial indes nie ganz ausschöpfen konnte, gegen den italienischen Weltranglisten-Ersten aber nicht mehr. Nach 1:58 Stunden bedeutete ein Vorhandfehler das Ende der Karriere, das die Organisatoren im Anschluss auf dem Court Philippe-Chatrier mit einer Zeremonie würdigten.

Einer der Musketiere

Mit dem ehemaligen Weltranglisten-Ersten bei den Junioren, der zum 22. Mal im Hauptfeld des French Open stand, verlässt der dritte der vier französischen Tennis-Musketiere die sportliche Weltbühne. Zusammen mit Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon und Gaël Monfils prägte Gasquet den Sport in seinem Land seit Anfang der 2000er-Jahre. 2013 gehörten die vier gleichzeitig zu den Top 15 der Welt; 16 der zusammen 61 ATP-Titel gehen auf das Konto von Gasquet. 2017 holte Gasquet mit Tsonga sowie Lucas Pouille und Pierre-Hugues Herbert den Davis Cup nach Frankreich.

Gasquets bestes Ranking in der ATP-Weltrangliste war Platz 7. Gebremst wurde der zweifache Junioren-Grand-Slam-Sieger nebst körperlichen Problemen auch durch eine Dopingsperre im Jahr 2009. Nach einem Besuch in einem Nachtclub waren in seinem Urin Spuren von Kokain nachgewiesen worden. Die Sperre wurde schliesslich von einem Jahr auf zweieinhalb Monate verkürzt.

Mit Alexander Zverev zog am Donnerstag neben Sinner (und Carlos Alcaraz am Mittwoch) auch die Setznummer 3 in die 3. Runde ein. Der Deutsche, der im Halbfinal auf Sinner treffen könnte, setzte sich gegen den Niederländer Jesper de Jong nach schwachem Beginn 3:6, 6:1, 6:2, 6:3 durch.