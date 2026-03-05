«Nur Kommentator hats gesehen» Harsche Kritik an Schiris wegen Punnenovs-Stockwurf

Rappi-Goalie Ivars Punnenovs verhindert mit einem Stockwurf das Tor von Salzgeber. Es wäre das 1:0 für Langnau gewesen. Keiner der Schiris bemerkt die Unsportlichkeit. Das bringt nicht nur SCL-Trainer Thierry Paterlini auf die Palme.