Harsche Kritik an Schiris wegen Punnenovs-Stockwurf
Rappi-Goalie Ivars Punnenovs verhindert mit einem Stockwurf das Tor von Salzgeber. Es wäre das 1:0 für Langnau gewesen. Keiner der Schiris bemerkt die Unsportlichkeit. Das bringt nicht nur SCL-Trainer Thierry Paterlini auf die Palme.
