«Nur Kommentator hats gesehen»
Harsche Kritik an Schiris wegen Punnenovs-Stockwurf

Rappi-Goalie Ivars Punnenovs verhindert mit einem Stockwurf das Tor von Salzgeber. Es wäre das 1:0 für Langnau gewesen. Keiner der Schiris bemerkt die Unsportlichkeit. Das bringt nicht nur SCL-Trainer Thierry Paterlini auf die Palme.
Publiziert: 16:17 Uhr
RMS_Portrait_AUTOR_504.JPG
Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
