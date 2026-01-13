Texans feiern ersten Playoff-Sieg in der Fremde

Premiere für die Texans: Das Team aus Houston holt sich in Pittsburgh seinen ersten Auswärtssieg in den Playoffs – trotz mässiger Leistung von Quarterback Stroud. Sein Gegenüber steht damit vor dem Karriereende.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Houston Texans gewinnen in den NFL-Playoffs erstmals ein Spiel auf fremdem Terrain. Sie bezwingen die Pittsburgh Steelers 30:6.

Der klare Erfolg kommt trotz einer mässigen Leistung des Quarterbacks der Texans zustande. CJ Stroud hat mehrere Ballverluste zu verzeichnen und offenbart auch sonst einige Unsicherheiten. Nächster Gegner der Texans sind am kommenden Sonntag die New England Patriots.

Mit ihrer Premiere sorgen die Texans womöglich auch für eine Dernière. Es zeichnet sich ab, dass aufseiten der Steelers Quarterback Aaron Rodgers seine letzte Partie bestritten hat – zumindest deuten Aussagen von Rodgers, vor 15 Jahren Super-Bowl-Gewinner, darauf hin, dass nach 21 Jahren NFL Schluss sein könnte.