Schweizer Skispringer ohne Sensation

Die Langläufer schafften die Sensation, die Skispringer verpassen diese an der Nordisch-WM in Norwegen. Es gibt nur ein schmeichelhafters Resultat.

Nordisch-WM in Norwegen

1/4 Gregor Deschwanden gelingt als einzigem Schweizer eine einigermassen ansprechende Weite. Foto: Matthias Schrader

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Yanick Wasser, Simon Ammann, Killian Peier und Gregor Deschwanden liessen einzig Kasachstan und China hinter sich. Den Final der besten acht verpassten sie um 12,1 Punkte. Deschwanden sprang auf 128 m und gehörte damit gerade noch zu den besten 15. Peier (114 m), Wasser (109,5 m) und Ammann (111,5 m) fielen deutlich ab.

Gold holte sich Slowenien mit Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc und Anze Lanisek vor Österreich um Stefan Kraft und Norwegen.

Am Freitag steht die Qualifikation auf der Grossschanze an. Die Entscheidung am Samstag bildet den WM-Abschluss der Skispringer.