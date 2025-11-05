Wawrinka verpasst in Athen den Coup knapp

Stan Wawrinka war nahe am Sieg gegen Lorenzo Musetti.
Wawrinka führte im Tiebreak des zweiten Satzes 5:4. Der 40-jährige Lausanner hätte bei eigenem Service den Match für sich entscheiden und als zweitältester Spieler in den letzten gut 50 Jahren einen Top-10-Kontrahenten schlagen können. Aber Musetti, der sich mit einem Turniersieg in Athen noch das Ticket für die ATP Finals sichern kann, realisierte zwei Mini-Breaks und rettete sich in den dritten Satz. Dort nahm der Italiener dem 17 Jahre älteren Schweizer gleich zu Beginn zum einzigen Mal den Service ab.
Nach fast zweieinhalb Stunden musste sich Wawrinka geschlagen geben und bleibt damit zum ersten Mal seit 2004 in einer Saison ohne Viertelfinal-Teilnahme an einem ATP-Turnier.
