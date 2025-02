Kevin Fiala zeigt sich auch nach dem Vier-Nationen-Turnier der NHL in Skorerlaune. Der Schweizer Stürmer ist massgeblich am 5:3-Heimsieg der Los Angeles Kings gegen Utah beteiligt.

Foto: Jayne Kamin-Oncea

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die zweiwöchige Spielpause hat Kevin Fialas Form nicht geschadet. Der Ostschweizer überzeugte beim Heimsieg mit den Los Angeles Kings erneut als Torschütze und Passgeber. Mit seinem 22. Saisontor traf Fiala in der 28. Minute im Powerplay zum 2:2. Zuvor hatte er beim 1:1-Ausgleichstreffer durch Drew Doughty die Vorlage gegeben.

Zusammen mit Doughty und Utahs Dreifachtorschütze Barrett Hayton wurde Fiala als einer der drei «Stars of the Game» ausgezeichnet. Fiala hat im Februar in vier von fünf Partien doppelt gepunktet.

Erfreuliche Neuigkeiten gibt es aus New Jersey, auch wenn die Devils im Heimspiel gegen die Dallas Stars mit 2:4 als Verlierer vom Eis gingen. Captain Nico Hischier gab nach einmonatiger Verletzungspause sein Comeback. Der Walliser, der wegen einer Schambeinverletzung sechs Spiele verpasst hatte, blieb im Schweizer Duell mit Lian Bichsel aber ebenso ohne Skorerpunkt wie Teamkollege Timo Meier. Jonas Siegenthaler fehlt bei den Devils nach wie vor verletzt.

Auch Nino Niederreiter blieb beim 4:3-Sieg nach Penaltyschiessen der Winnipeg Jets bei den St. Louis Blues ohne Torbeteiligung. Für die Jets, die die Western Conference klar anführen, war es der neunte Sieg in Folge.

Auch für Captain Roman Josi und die Nashville Predators verlief der Neustart erfreulich. Der Berner Verteidiger war beim 2:1-Erfolg zuhause gegen die Colorado Avalanche mit einem Assist am Siegtreffer beteiligt.

Für Pius Suter und Philipp Kuraschew setzte es mit ihren Teams hingegen Niederlagen ab. Suter verlor mit den Vancouver Canucks in Las Vegas 1:3, Kuraschew musste sich im Auswärtsspiel der Chicago Blackhawks den Columbus Blue Jackets 1:5 geschlagen geben.