Schweizer Springreiter auf dem Podest

Die Equipe der Schweizer Springreiter belegt beim Fünfsterne-CSIO in Brüssel den 3. Platz im Nationenpreis.

Mit der Schweizer Equipe im Nationenpreis in Brüssel auf dem Podest: Steve Guerdat mit Dynamix. Foto: ROLF VENNENBERND

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizer mussten sich in der belgischen Hauptstadt mit zwölf Strafpunkten einzig Frankreich (4) und Belgien (9) geschlagen geben. Vom helvetischen Quartett blieb keiner in beiden Umgängen fehlerlos.

Nadja Peter Steiner auf Mila und Jason Smith auf Picobello patzten im zweiten Durchgang mit je zwei Abwürfen, Janika Sprunger auf Orelie im ersten. Steve Guerdat hätte mit einem zweiten Blankoritt die Belgier vom 2. Rang verdrängen und die Franzosen zumindest unter Druck setzen können, doch es resultierte auch beim Jurassier mit Dynamix noch ein Fehler.