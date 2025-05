Der Deutsche Nico Denz gewinnt die 18. Etappe des Giro d'Italia, die in Ceseno Maderno nahe der Schweiz endet. Das Gesamtklassement bleibt vor dem Grosskampftag am Freitag unverändert.

Deutscher Etappensieg am Giro

Deutscher Etappensieg am Giro

Nico Denz feiert in Cesano Maderno unweit der Schweiz seinen vierten Grosserfolg bei den Profis. Foto: Massimo Paolone

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nico Denz! Zum dritten Mal gewann der 31-Jährige eine Etappe des Giro d'Italia - und er tat es genauso wie bei den ersten beiden Gelegenheiten vor zwei Jahren. Denz aus dem bislang enttäuschenden Team Red Bull Bora von Primoz Roglic und Jai Hindley gehörte zu einer grösseren Gruppe, die sich vom Hauptfeld absetzte. Später überraschte Denz die Fluchtkollegen, zu denen auch Yannis Voisard (der einzige Schweizer am Giro) gehörte, und erreichte das Ziel solo.

Zu den grössten Erfolgen von Nico Denz zählt neben den drei Etappensiegen am Giro auch der Gewinn der 6. Etappe der Tour de Suisse 2022 von Locarno hinauf auf die Moosalp.

Mit Juan Ayuso gab am Auffahrts-Donnerstag ein Profi das Rennen auf, der den Giro zwei Wochen lang mitgeprägt hatte. Der 22-jährige Spanier wurde kurz vor dem Start in Augennähe von einer Biene gestochen. Die Schwellung beeinträchtigte seine Sicht. Ayuso gewann die 7. Etappe dieses Giro und lag im Gesamtklassement lange auf Platz 2, allerdings hinter Teamkollege Isaac del Toro. Zwei Tage nach seinem Etappensieg verletzte sich Ayuso am Knie. Zum Zeitpunkt der Aufgabe lag er schon 49 Minuten zurück (26. Platz).

Das Hauptfeld mit allen Gesamtklassements-Fahrern nahm es auf dem Teilstück in Richtung Schweiz und entlang des Comersees gemütlich. Das Peloton büsste bis ins Ziel 11:45 Minuten auf Nico Denz ein. Jene Profis, die um den Gesamtsieg am Giro fahren, sind am Freitag wieder gefordert. Die 19. Etappe führt während 70 Kilometern bergauf. 4900 Höhenmeter stehen auf dem Programm mit einer letzten Bergwertung fünf Kilometer vor dem Ziel.