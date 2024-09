Alinghi wendet Crash ab und kentert beinahe

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Schon am Samstag in den ersten beiden Regatten gegen die Briten lief bei Alinghi alles schief. Am Sonntag erhofften sich die Schweizer eine Reaktion. Stattdessen ging auch das dritte Rennen schon vor dem Start verloren.

Alinghi fiel in der Vorstartzone von den Foils. Die Schweizer mussten sich danach mit dem nicht mehr manövrierbaren Boot herumschlagen, konnten eine Karambolage mit den Briten nur knapp verhindern und fielen wieder von den Foils.

Ganz bitter: Schon die Startlinie passierten die Schweizer 40 Sekunden nach der Britannia.

Foto: Siu Wu

Im so schon mehr als vorentschiedenen Rennen wurde der Rückstand nur noch grösser. Am Ende lagen die Schweizer zweieinhalb Kilometer hinter den Briten.

Wie die Britannia gegen die Alinghi führt auch Italiens Luna Rossa gegen das USA-Team American Magic nach drei Rennen mit 3:0 Siegen. Wer zuerst fünf Regatten gewonnen hat, zieht in den Final der Herausforderer ein.