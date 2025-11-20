DE
Nachfolger von Josef Bieri
Michael Sigerist nimmt erste Hürde Richtung FCL-Boss

Die FC Luzern-Innerschweiz AG hat einen neuen Verwaltungsratspräsidenten. Die Aktionärinnen und Aktionäre wählen den Luzerner Michael Sigerist.
Publiziert: vor 54 Minuten
Der designierte FCL-Boss: Michael Sigerist.
Keystone-SDA

Der 63-jährige selbständige Rechtsanwalt und Notar folgt auf Josef Bieri, der das Amt seit vergangenem Jahr ad interim ausgeübt hat und künftig wieder als Vizepräsident im Verwaltungsrat tätig sein wird.

Neu zum nun sechsköpfigen Verwaltungsrat gehört auch Marco von Ah, der über elf Jahre die Kommunikation des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) geleitet hat. Weiter gehören dem Gremium neben Bieri auch Daniel Britschgi, Ursula Engelberger-Koller und Laurent Prince an.

Sigerist soll am 15. Dezember auch noch zum VR-Präsidenten der FCL Holding AG gewählt werden.

