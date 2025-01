Wasserspringer Guillaume Dutoit tritt zurück

Guillaume Dutoit beendet nach einem schwierigen Jahr seine Karriere. Foto: Lee Jin-man

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Guillaume Dutoit hört auf. Der Lausanner war in den letzten Jahren einer der erfolgreichsten Wasserspringer des Landes. Er nahm an sechs Weltmeisterschaften teil und gewann 2014 Silber an der Junioren-EM. 2022 wurde er an der WM mit Jonathan Suckow Vierter im Synchronspringen und Achter im Einzel. Im selben Jahr belegte er an der WM jeweils Rang 4 im Einzel und im Synchronspringen.

2024 lief es ihm wegen gesundheitlicher Probleme nicht mehr nach Wunsch.