Isack Hadjar wird in der nächsten Formel-1-Saison im Racing Bulls sitzen. Der Franzose bildet mit Yuki Tsunoda das Fahrerduo.

1/2 Der französische Red-Bull-Junior Isack Hadjar fährt 2025 für das Schwesternteam Racing Bulls in der Formel 1. Foto: Lukas Gorys

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Fahrerfeld für die kommende Formel-1-Saison ist komplett. Wie erwartet besetzt Racing Bulls das zweite Cockpit mit dem jungen Franzosen Isack Hadjar.

Der 20-jährige Hadjar nimmt beim Rennstall aus Faenza den Platz ein, der nach dem Wechsel von Liam Lawson vom Schwesternteam zu Red Bull frei geworden ist. Hadjar wird kommende Saison mit dem Japaner Yuki Tsunoda das Fahrerduo bei den Racing Bulls bilden.

Hadjar stammt aus der Nachwuchsakademie von Red Bull. In diesem Jahr belegte er in der Formel-2-Meisterschaft den 2. Rang. Erst beim Saisonfinale in Abu Dhabi musste er sich im Titelkampf dem künftigen Sauber-Fahrer Gabriel Bortoleto aus Brasilien geschlagen geben.