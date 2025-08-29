Suspendierung von Springreiter Schwizer aufgehoben

Der Springreiter Pius Schwizer gehört per sofort wieder dem Elitekader des Schweizer Verbandes an. Dies gibt dieser nach einer Anhörung am Freitag bekannt.

Finanzielle Angelegenheiten geregelt, Suspendierung aufgehoben: Pius Schwizer gehört wieder dem Schweizer Elitekader an. Foto: Mosa'ab Elshamy

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Schwizer war vor zwei Wochen suspendiert worden, da er in finanziellen Schwierigkeiten steckt und Forderungen von Gläubigern nicht nachkommen konnte. Aus diesem Grund wurden zwischenzeitlich auch Pferde von seinem Hof in Oensingen abtransportiert und beschlagnahmt.

Nun konnte der 63-jährige Solothurner der Selektionskommission Springen des Schweizer Verbands Swiss Equestrian «Unterlagen vorlegen, die belegen, dass die offenen Forderungen, welche zur Suspendierung geführt hatten, beglichen wurden», wie dieser schreibt. Die Suspendierung Schwizers wurde deshalb mit sofortiger Wirkung aufgehoben, er gehört wieder dem Elitekader an.