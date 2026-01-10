Die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter gewinnen in der Nacht auf Samstag Schweizer Zeit gegen die Los Angeles Kings und Kevin Fiala mit 5:1.

Am 5:1-Erfolg der Jets gegen die Kings ist Niederreiter als einer der Assistgeber zur 1:0-Führung beteiligt. Für den Stürmer aus Chur endet damit eine lange Durststrecke: In seinen letzten 17 Spielen hat Niederreiter keinen einzigen Punkt erzielt.

Spielentscheidend ist schliesslich aber Mark Scheifele. Der Kanadier trifft im zweiten Drittel zweimal für die Jets und sorgt bereits vor dem letzten Drittel für den 5:1-Endstand. Es ist für die Jets der erste Sieg nach elf Niederlagen in Folge.