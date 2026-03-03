DE
Nach einer Ecke
Xhemaili trifft sehenswert zur Schweizer Führung

Nach einem Eckball von Lia Wälti landet der Ball über Umwege zu Riola Xhemaili. Die Schweizer Stürmerin fackelt nicht lange, zieht ab und trifft.
Publiziert: 21:03 Uhr
