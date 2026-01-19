EHC Biel wirft Trainer Filander raus

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach eineinhalb Jahren endet die Ära von Martin Filander beim EHC Biel. «In den vergangenen Wochen konnte trotz einzelner positiver Entwicklungen nicht die gewünschte sportliche Gesamtentwicklung festgestellt werden», schreiben die Bieler zur Trennung von ihrem Trainer. «Die Integration und Förderung der jungen Spieler verläuft erfreulich und entspricht den strategischen Zielsetzungen des Klubs. Nebst den erzielten Resultaten entsprach jedoch auch das Auftreten der Mannschaft nicht immer den Erwartungen, welche der EHC Biel sowie seine Zuschauerinnen und Zuschauer an das Team stellen dürfen», heisst es weiter.

Bis ein Nachfolger gefunden ist, übernehmen die beiden Assistenten Mathias Tjärnqvist und Beat Forster interimistisch, teilt der Klub mit. Den Bielern droht zum zweiten Mal in Folge das Verpassen der Playoffs. Derzeit sind die Seeländer wie schon am Ende der letzten Qualifikation auf Platz 11 klassiert, ausserhalb der Play-In-Ränge.

Trotz der Enttäuschung in der vergangenen Saison war der Vertrag mit Filander im letzten Juli vorzeitig bis 2027 verlängert worden.