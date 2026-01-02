SRG sagt Sports-Awards-Gala ab

Die SRG verschiebt die Sportlerwahl vom Sonntag auf einen späteren Zeitpunkt im Frühjahr. Der Schritt erfolge aus Respekt vor den Opfern der Brandkatastrophe in Crans-Montana.

Am Sonntag hätte in Zürich die alljährliche Sports-Awards-Gala über die Bühne gehen sollen. Nun wurde sie aber abgesagt und wird zu einem «späteren Zeitpunkt im Frühjahr» durchgeführt, wie die Schweizer Radio- und Fernsehgesellschaft SRG am Freitagvormittag mitteilt.

Der Grund: «Der Schritt erfolgt aus Respekt vor den Opfern der Brandkatastrophe in der Neujahrsnacht in Crans-Montana.» Und: «Der für Sonntagabend vorgesehene Sendeplatz soll für eine mögliche Sondersendung freigehalten werden.»

«Mit grosser Betroffenheit verfolgen wir die tragischen Ereignisse in Crans-Montana. In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei den Opfern und deren Angehörigen», wird SRG-Generaldirektorin Susanne Wille in der Mitteilung zitiert.