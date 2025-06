Real Oviedo feiert La-Liga-Rückkehr mit Mega-Platzsturm

Real Oviedo steigt als dritter Klub nach Levante und Elche in Spanien in die La Liga auf. Oviedo gewinnt das entscheidende Playoff-Spiel gegen Mirandes mit 3:1.

1/2 Real Oviedo ist zurück im Oberhaus des spanischen Fussballs. Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Real Oviedo setzte sich im Playoff der Teams auf den Plätzen 3 bis 6 gegen Almeira (2:1 und 1:1) und Mirandes (0:1 und 3:1) durch.

Real Oviedo spielte vor 24 Jahren letztmals in der La Liga. Nach dem verlorenen Hinspiel lag Oviedo auch im Rückspiel bis zur 39. Minute mit 0:1 hinten. Zwei Routiniers orchestrierten die Wende: Der 40-jährige Santi Cazorla verwandelte in der 39. Minuten einen Penalty zum 1:1, und der 35-jährige Francisco Portillo erzielte in der Verlängerung das entscheidende Tor für den Aufstieg.