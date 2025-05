Shai Gilgeous-Alexander steuert 38 Punkte zum zweiten Sieg der Thunder bei. Foto: Nate Billings

Die Oklahoma City Thunder führen in den NBA-Playoffs in der Halbfinal-Serie gegen die Minnesota Timberwolves 2:0. Die Nummer 1 der Regular Season gewinnt das zweite Spiel 118:103.

Oklahoma, das in der Qualifikation 68 seiner 82 Partien gewonnen hat, nähert sich mit dem neuerlich deutlichen Sieg gegen die Timberwolves der ersten Final-Teilnahme seit 13 Jahren weiter an. Den Meistertitel holte die Franchise bisher einmal: 1979. Damals war die Mannschaft allerdings noch in Seattle beheimatet gewesen und als SuperSonics angetreten. Der Umzug nach Oklahoma City erfolgte vor 17 Jahren.

Die Entscheidung im zweiten Spiel führen die Thunder gegen Ende des dritten Viertels herbei, in dem sie ihren Vorsprung zwischenzeitlich auf 24 Punkte ausbauen. Einmal mehr können sie sich auf Shai Gilgeous-Alexander verlassen. Der Kanadier, eben zum wertvollsten Spieler der Regular Season gewählt (MVP), steuert 38 Punkte bei.