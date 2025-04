Nati-Goalie Mvogo zurück in der Ligue 1

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Was sich abgezeichnet hat, ist nun auch rechnerisch Tatsache. Montpellier steigt ab. Der südfranzösische Klub gehörte die letzten 16 Jahre der Ligue 1 an und war 2012 Meister. In dieser Saison lief ab Ende Januar nichts mehr zusammen. Seit elf Spielen hat das Team keinen Punkt mehr gewonnen.

Yvon Mvogo, die Nummer 2 unter den Schweizer Nationalgoalies, geht den umgekehrten Weg. Der Schweizer Goalie sicherte sich mit Lorient in der drittletzten Runde der Ligue 2 die Rückkehr in die höchste Liga, die er im vergangenen Sommer als Absteiger verlassen musste.

