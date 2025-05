Der Schweizer Motorrad-Hoffnung Noah Dettwiler verpasst beim Grand Prix von Frankreich in der Moto3-Klasse die Punkteränge. Der 20-jährige Solothurner verpasst es, von mehreren Ausfällen zu profitieren und reiht sich auf Platz 20 ein.

Verpasst beim GP von Frankreich die Punkteränge: Noah Dettwiler. Foto: Waldemar Da Rin/freshfocus

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Fast auf den Tag genau 20 Jahre nach dem ersten Grand-Prix-Erfolg von Tom Lüthi in der 125-ccm-Klasse wird es in der Nachfolger-Kategorie Moto3 kein Schweizer Tag. Dettwiler kommt nicht auf Touren. Der 20-Jährige ist auf dem KTM-Motorrad zu langsam, um von mehreren Ausfällen profitieren.

Erst einmal, in seiner Premierensaison im April vor einem Jahr als 14. in Texas, schaffte es Dettwiler in die Punkteränge.

Als Sieger wird José Antonio Rueda abgewunken. Der Spanier stösst auf den letzten Metern von Platz 3 an die Spitze vor, weil sich die beiden Führenden behindern. Rueda baut die WM-Führung aus.