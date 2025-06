1/2 Marc Marquez gewinnt zum neunten Mal im zehnten Saison-Sprintrennen. Foto: AFP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Auch im 10. Sprintrennen in der MotoGP-Klasse in dieser Saison feiern die Marquez-Brüder Marc und Alex in Assen den Doppelsieg. Marc gewinnt zum 9. Mal und baut die Führung im WM-Klassement auf 43 Punkte aus. Der holländische König Willelm-Alexander schwenkt auf der letzten Runde die Zielflagge.

Die Positionen im Sprint im Rahmen des Grand Prix sind bereits in der ersten von 13 Runden bezogen. Der von Position 4 losgefahrene WM-Leader übernimmt die Führung vor seinem Bruder und lässt kein einziges Überholmanöver zu. Jeweils auf der ersten Streckenhälfte zieht er leicht davon, bis zur Zielgeraden kann Alex Marquez wieder knapp aufschliessen. Hinter den beiden Ducati-Piloten kommt der Italiener Marco Bezzecchi auf einer Aprilia auf Platz 3.

Der Franzose Fabio Quartararo (Yamaha), der von der Pole-Position gestartet war, stürzt vier Runden vor Schluss, als er auf dem vierten Zwischenplatz liegt.