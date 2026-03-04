DE
Zahn auf der Bühne abgebrochen
Daytona-Sieger haut sich den Pokal ins Gesicht

Eli Tomac schrieb mit seinem achten Daytona-Sieg Töff-Geschichte. Doch bei der Pokalübergabe kommts zu einem schmerzhaften Zwischenfall.
Publiziert: 15:26 Uhr
Motorsport
