Noah Dettwiler darf erneut nicht über Punkte jubeln. Als 22. verpasst er diese auch beim GP Emilia-Romagna deutlich. Der Sieg geht an David Alonso.

Dettwiler fährt erneut deutlich an den Punkten vorbei

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Keine Punkte für Noah Dettwiler. Foto: freshfocus

Der Schweizer Noah Dettwiler auf einer KTM verpasste auch beim Grand Prix der Emilia-Romagna in Misano in der Klasse Moto3 deutlich die Top 15, womit er auf den zwei Mitte April in Austin geholten WM-Punkten sitzen bleibt. Der 19-jährige Basler, von der Startposition 25 ins Rennen gegangen, klassierte sich im 22. Rang.

Den Sieg sicherte sich dank einem spektakulären Überholmanöver auf der letzten Runde WM-Leader David Alonso. Der 18-jährige Kolumbianer feierte im 14. Rennen der Saison vor dem Spanier Angel Piqueras und dem Niederländer Collin Veijer den achten Erfolg. In der Gesamtwertung liegt er nun 82 Punkte vor dem Spanier Daniel Holgado, der in Misano Vierter wurde.