Als Wunderkind ist er schon bekannt, als Weltmeister steht er schon seit eineinhalb Monaten fest. Nun vollendet der 18-jährige Kolumbianer David Alonso seine Saison in der Moto3-Klasse auch noch mit einem Rekord. In Barcelona gewinnt er, es ist der 14. Saisonsieg im 20. Rennen. Damit stellt er einen Rekord auf. 14 Rennen hat noch nie ein Töff-Fahrer in einer Saison gewonnen. Egal, in welcher Klasse. Kein Valentino Rossi, kein Marc Marquez.

Siegesprämie an Flutopfer gespendet

Und Alonso, der in die Moto2-Klasse aufsteigen wird, fährt nicht nur wie ein Grosser. Er spricht auch schon wie einer. Nach dem Rennen sagt er: «Ich bin happy. Wir haben mit den Erfolgen Geld für Valencia gesammelt, das ist das Wichtigste.» Vor kurzem hatte Alonsos Team Aspar eine Spendenaktion für die von der Flutkatastrophe betroffene Region gestartet.

Alonso spendete seine Siegesprämie vom Sieg in Malaysia (vor zwei Wochen) an die Opfer und war als Helfer für Aufräumarbeiten vor Ort. Zu seiner Saison sagt er: «Der Traum, den wir in dieser Saison gelebt haben, ist leider zu Ende. Morgen beginnt ein neuer. Ich wollte mich mit einem Sieg von der Moto3-Klasse verabschieden.»

Dettwiler nicht in den Punkten

Indes beendet der Schweizer KTM-Fahrer Noah Dettwiler seine erste komplette Moto3-Saison mit einem (weiteren) Nuller. Zum Abschluss belegt der 19-jährige Solothurner im Grand Prix von Barcelona in Montmeló mit gut 36 Sekunden Rückstand den 23. Platz.

Als Bestresultat bleibt damit ein 14. Rang Mitte April in Austin bestehen. Es war das einzige Mal, dass Dettwiler in diesem Jahr in die Punkteränge (Top 15) fuhr.