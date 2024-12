Vince McMahon machte Wrestling in den USA zum Milliardengeschäft. Zu seinen Freunden zählt auch Donald Trump. 2007 trafen sie sich in Detroit vor 80'000 Zuschauer zu einem einmaligen Duell. Im Ring liessen sich die beiden natürlich von Profis vertreten.

Was ist Fake, was echt? Die Show-Kampfsportart Wrestling passt gut zu Donald Trump. Im Jahr 2007 kam es zum Kampf der Milliardäre Trump gegen Vince McMahon. Weil Trumps Wrestler den Vertreter von McMahon besiegte, durfte der 47. US-Präsident dem World-Wrestling-König die Haare rasieren. Doch auch Trump musste leiden. Gast-Schiedsrichter Steve Austin, ein ehemaliger Wrestling-Bösewicht, schlug ihn während der Siegesfeier mit einem Tritt in den Bauch k.o.

Jakob Hlasek

Geboren in der ehemaligen Tschechoslowakei kam er mit 3 in die Schweiz. Er gewann 5 Einzel- und 20 Doppelturniere. In der Weltrangliste schaffte es der Zürcher bis auf Rang 7 (1989). An der Seite von Marc Rosset scheiterte er im Davis Cup 1992 erst im Final an den USA. Jakob Hlasek wird am Dienstag 60.

Foto: foto-net / Kurt Schorrer

Die engsten WM-Entscheidungen in der Königsklasse seit 1993

1 Marc Marquez (Sp): Saison 2013 – 4 Punkte Vorsprung

In einer Woche wird im letzten Rennen der MotoGP-Weltmeister erkoren. Jorge Martin führt 24 Punkte vor Francesco Bagnaia. Die knappste Entscheidung seit 1993 (seit damals erhält der GP-Sieger 25 Punkte) gabs in der höchsten Klasse 2013. Marquez lag in der WM-Endabrechnung 4 Punkte vor Lorenzo.

2 Jorge Lorenzo (Sp): Saison 2015 – 5 Punkte Vorsprung

Zwei Jahre später drehte sich der Wind zugunsten von Lorenzo. Im Zweikampf mit Valentino Rossi hatte der dreifache MotoGP-Weltmeister am Schluss die Nase um 5 Punkte vorn.

2 Nicky Hayden (USA): Saison 2006 – 5 Punkte Vorsprung

Auch 2006 ging es um 5 Punkte. Und wieder zog Rossi den kürzeren. Nicht zum letzten Mal. Neben 7 Titeln in der Königsklasse belegte er fünfmal Rang 2. Haydn starb im Mai 2017 bei einem Verkehrsunfall mit dem Rennvelo.

4 Joan Mir (Sp): Saison 2020 – 13 Punkte Vorsprung

Aufgrund der Corona-Pandemie fand die MotoGP-Saison 2020 nur innerhalb Europas statt. Mir nützte der Ausfall des verletzten Marc Marquez, der die WM-Krone in den vier Saisons zuvor erobert hatte, siegte vor Franco Morbidelli.

5 Francesco Bagnaia (It): Saison 2022 – 17 Punkte Vorsprung

In diesem Jahr sind die Chancen auf den Titel für den WM-Zweiten Bagnaia mit 24 Rückstand minim. Im Jahr 2022 war er der Glückliche, nahm im drittletzten Rennen dem amtierenden Weltmeister Fabio Quartararo die WM-Führung ab und gab sie nicht mehr her.

16 Siege

seiner total 91 GP-Triumphe gelangen Michael Schumacher (Bild) in Regenrennen – das ist Rekord. Für Max Verstappen, der vor einer Woche im Regen von São Paulo vom 17. Startplatz phänomenal zum Sieg fuhr, war es der 8. GP-Sieg (von total 62) bei nassen Verhältnissen.

Foto: imago images/Sven Simon