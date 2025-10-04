Bezzecchi gewinnt MotoGP-Sprint in Indonesien

Beim MotoGP-Sprint in Mandalika steht ein Italiener zuoberst: Marco Bezzechi siegt vor zwei Spaniern. Weltmeister Marquez fährt nur auf Rang 7.

1/2 Marco Bezzecchi erobert sich nach einem schlechten Start den 1. Platz zurück und gewinnt das Sprint-Rennen am GP Indonesien. Foto: ADI WEDA/ADI WEDA

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Marco Bezzecchi (26) gewinnt am Grand Prix von Indonesien den MotoGP-Sprint. Der Italiener verweist auf dem Circuit in Mandalika die Spanier Fermin Aldeguer (20) und Raul Fernandez (24) auf die weiteren Plätze.

Bezzecchi startete aus der Pole-Position, erwischte aber einen schlechten Start und wurde von Aldeguer und Fernandez überholt. In der Folge eroberte sich der Aprilia-Pilot die Führung zurück.

Weltmeister Marc Marquez (32) musste sich nach einem durchwachsenen Qualifying (Startplatz 9) und einer «Long-Lap»-Strafe wegen eines riskanten Überholmanövers gegen Alex Rins mit Rang 7 begnügen. Vor einer Woche hatte der Spanier in Motegi (Japan) seinen siebten WM-Titel frühzeitig perfekt gemacht.