Sorge um MotoGP-Weltmeister
Marco Bezzecchi schiesst Marc Marquez ab

Beim Grand Prix von Indonesien kommt es früh zu einem heftigen Unfall: Marco Bezzecchi räumt Weltmeister Marc Marquez ab.
Publiziert: 10:36 Uhr
Motorsport
