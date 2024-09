SDA Schweizerische Depeschenagentur

Francesco Bagnaia gewann zum fünften Mal in dieser Saison ein Sprintrennen. Foto: Danilo Di Giovanni

Es lief alles für den Ducati-Fahrer Bagnaia auf dem Mandalika Street Circuit auf der Insel Lombok. Der Weltmeister der vergangenen zwei Jahre rettet einen Zehntel Vorsprung auf seinen Landsmann und Markenkollegen Enea Bastianini ins Ziel, nachdem er durch Martins Missgeschick früh die Führung übernommen hat.

Platz 3 sichert sich Marc Márquez nach einer Aufholjagd. Der ebenfalls auf Ducati fahrende Spanier hat die Prüfung lediglich von Startplatz 12 in Angriff genommen.

Bagnaia vermag seinen Rückstand in der WM-Gesamtwertung um 12 auf 12 Punkte zu reduzieren, weil der Leader Jorge Martin leer ausgeht. Der aus der Pole-Position gestartete Spanier fällt schon am Ende der ersten Runde aus den Traktanden. Er stürzt in Führung liegend. Martin setzt mit der Ducati seine Fahrt zwar fort, mehr als Rang 10 liegt aber nicht mehr drin. In den Sprintrennen werden nur die ersten neun mit Punkten belohnt.