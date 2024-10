Francesco Bagnaia siegt in dieser Saison im Sprint zum sechsten Mal. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Francesco Bagnaia gewinnt im Rahmen des Grand Prix von Japan in der MotoGP das Sprintrennen. Der Italiener macht damit in der WM-Wertung etwas Boden auf den führenden Spanier Jorge Martin gut.

Bagnaia erringt auf einer Ducati seinen sechsten Saisonsieg in einem Rennen über die verkürzte Distanz vor seinem Teamkollegen und Landsmann Enea Bastianini.

Martin, nach einem Sturz im Qualifying nur von Startplatz 11 losgefahren, hält den Schaden mit Rang 4 hinter dem Spanier Marc Marquez in Grenzen. In der WM-Wertung führt Martin mit noch 15 Punkten Vorsprung vor Bagnaia, dem Weltmeister der letzten zwei Jahre.

Bagnaia profitiert bei seinem dritten Sprint-Sieg in Folge auch vom Ausscheiden des erstmals aus der Pole-Position gestarteten Pedro Acosta. Der junge Spanier, vor drei Jahren in der Moto3 und in der vergangenen Saison in der Moto2 Weltmeister, stürzt vier Runden vor Schluss in Führung liegend.