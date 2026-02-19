Darum gehts
- Der Motorrad-Grand-Prix wechselt 2027 von Phillip Island nach Adelaide
- Phillip Island war 29 Jahre lang Austragungsort der Töffrennen
- Neuer Vertrag für Adelaide gilt ab 2027 für sechs Jahre
Der Grand Prix von Australien im Rahmen der Motorrad-WM wird in diesem Jahr letztmals auf dem Circuit auf Phillip Island ausgetragen. Ab 2027 werden die Rennen auf einem Stadtkurs in Adelaide gefahren.
«Die Verlegung des Grand Prix nach Adelaide ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung unserer Meisterschaft», liess sich der für die sportlichen Belange der WM zuständige Carlos Ezpeleta in einem Communiqué zitieren.
Der Vertrag mit den Veranstaltern auf dem Phillip Island Circuit, der an der Pazifikküste zwei Stunden von Melbourne entfernt liegt, läuft in diesem Jahr aus. Ursprünglich hatten Pläne bestanden, die Motorrad-WM-Rennen im Albert Park in Melbourne auszutragen, auf dem Rundkurs, auf dem auch das Formel-1-Rennen stattfindet. Die Regierung des Bundesstaates Victoria legte aber ihr Veto ein.
Die Vereinbarung mit den Zuständigen in Adelaide ist ab kommender Saison für sechs Jahre gültig. Auf Phillip Island endet mit dem Wechsel des Standorts eine Ära, die vor 29 Jahren begonnen hat.