Nach Platz 3 im Sprintrennen gibts im GP von Portugal kein Vorbeikommen an Marco Bezzechhi. Er gewinnt souverän.

1/2 Jubelt in Portugal: Marco Bezzechhi. Foto: AFP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im zweitletzten MotoGP-Rennen der Saison fährt Marco Bezzecchi auf den ersten Platz. Der Italiener feiert in Portugal einen souveränen Start-Ziel-Sieg und kommt während der 25 Runden nie in Bedrängnis.

Nachdem Bezzechhi am Samstag beim Sprintrennen noch den dritten Platz belegte, sicherte er sich am Sonntag über die volle Strecke seinen zweiten Saisonsieg. Alex Marquez, der Sieger vom Sprintrennen am Samstag, fuhr derweil auf den zweiten und Pedro Acosta auf den dritten Platz.

Dank dieses ersten Rangs liegt Bezzechhi nun, vor dem letzten Rennen der Saison, mit 35 Punkten Vorsprung auf seinen Landsmann Francesco Bagnaia auf dem dritten Rang der WM. Am letzten Rennwochenende sind noch 37 Punkte zu vergeben.