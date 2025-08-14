Zwölf Rennwochenenden hat die MotoGP in der Saison 2025 bereits absolviert. Für den 13. GP reisen die Piloten dieses Wochenende nach Österreich. Alle Startzeiten von Trainings, Qualifying, Sprint und Rennen.

Tag Kategorie Zeit Freitag, 15. August 1. Freies Training 10.45 Uhr Freitag, 15. August Training 15.00 Uhr Samstag, 16. August 2. Freies Training 10.10 Uhr Samstag, 16. August Qualifying 1 10.50 Uhr Samstag, 16. August Qualifying 2 11.15 Uhr Samstag, 16. August Sprint 15.00 Uhr Sonntag, 17. August Rennen 14.00 Uhr

Bis zum Saisonfinale in Valencia vom 14. bis 16. November dauerts zwar noch drei Monate oder zehn Rennen, dennoch dürfte bereits jetzt feststehen, dass der Weltmeister von 2025 den Nachnamen Marquez trägt. Die beiden Brüder führen die Rangliste vor dem Rennwochenende in Österreich an, wobei Marc ganze 120 Zähler vor Alex (261 Punkte) liegt. Francesco Bagnaia folgt auf Rang 3 mit 213 Punkten.

Verlaufen Sprint und GP im Stile der bisherigen Saison, hat Marc Marquez gute Chancen auf den nächsten (Doppel-)Sieg und damit auf das nächste Wochenende mit dem Punktemaximum von 37 Zählern (25 im Rennen + 12 im Sprint). Andererseits ist der Red Bull Ring eine der wenigen Strecken, auf der er bislang nie gewinnen konnte. Ob er dieses Jahr seinen Fluch bricht, zeigt sich ab Sonntag um 14 Uhr.