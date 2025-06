Der Spanier Marc Marquez baut in Mugello den Vorsprung in der WM-Wertung der MotoGP aus. Marc Marquez gewinnt nach dem Sprint- auch das Hauptrennen.

Wieder zwei Rennsiege für Marc Marquez innerhalb von 24 Stunden. Foto: CLAUDIO GIOVANNINI

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die ersten drei des WM-Zwischenklassements fuhren auf ihren Ducatis der Konkurrenz davon. Der Italiener Francesco Bagnaia versuchte in den ersten Runden seines Heimrennens alles: Es gab Führungswechsel um Führungswechsel, auch Berührungen bei den Überholmanövern, aber alle blieben sie im Sattel.

In der zweiten Rennhälfte beruhigte sich das Geschehen. Marc Marquez setzte sich von seinem Bruder Alex ab. Zum fünften Mal in neun Rennen setzte sich Marc Marquez sowohl in Sprint wie im zweiten Rennen durch. In Grossbritannien, wo Marc Marquez ebenfalls gewann, wurde kein Sprint gefahren. Im WM-Klassement baute Marc Marquez den Vorsprung auf den Bruder auf 40 Punkte aus.