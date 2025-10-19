Fernandez feiert Premieren-Sieg in der MotoGP

Der Spanier Raul Fernandez gewinnt den Grand Prix von Australien in der MotoGP. Die Italiener Fabio Di Giannantonio und Marco Bezzecchi komplettieren das Podest auf der Rennstrecke von Phillip Island.

Raul Fernandez düpiert auf Philip Island die Konkurrenz. Foto: JOEL CARRETT

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Für Fernandez war es im 76. Rennen der erste Sieg in der Königsklasse. Der 24-jährige Aprilia-Pilot nutzte die Gunst der Stunde und liess in Abwesenheit des verletzten Weltmeisters Marc Marquez alle anderen Fahrer hinter sich. Di Giannantonio wies im Ziel 1,4 Sekunden Rückstand auf den Sieger aus.

Der am Samstag im Sprint siegreiche Bezzecchi holte sich den Podestplatz trotz einer Strafe in Form einer doppelten «Long Lap», die er während des Rennens absolvieren musste. Der Spanier Alex Marquez, Zweiter in der Fahrerwertung, landete knapp hinter Bezzecchi auf Platz 4.

Erstmals seit dem GP von Katalonien 2023 standen zwei Aprilia-Piloten auf dem Podest eines MotoGP-Rennens.

Im Rennen der Moto3 schaffte es Noah Dettwiler auch im 19. Rennen der Saison nicht in die Punkteränge. Der Schweizer klassierte sich auf Platz 23. Es siegte zum zehnten Mal in dieser Saison der frischgebackene spanische Weltmeister Jose Antonio Rueda.