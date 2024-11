Kleiner Rückschlag für Martin

Francesco Bagnaia entscheidet beim Saisonabschluss in Barcelona den Sprint für sich. WM-Leader Jorge Martin muss sich mit Rang 3 begnügen.

Francesco Bagnaia gewinnt in Barcelona den Sprint. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Francesco Bagnaia bleibt im Rennen um einen dritten WM-Titel in Folge. Der Italiener gewinnt beim Saisonabschluss in Barcelona den Sprint und verkürzt seinen Rückstand gegenüber Leader Jorge Martin auf 19 Punkte.

Martin belegt im Sprint den 3. Platz. In der letzten Runde muss er sich noch von Bagnaias Landsmann und Teamkollegen Enea Bastianini überholen lassen. Trotz dieses kleinen Rückschlags und der verpassten Möglichkeit, sich vorzeitig zum ersten Mal als MotoGP-Weltmeister zu krönen, bleibt die Ausgangslage von Martin für das letzte Rennen komfortabel.

Ein Platz in den Top 9 reicht dem 26-jährigen Spanier auf jeden Fall zum Titel, also auch bei einem Sieg von Bagnaia. Dieser startet am Sonntag aus der Pole-Position, Martin geht als Vierter des Qualifyings aus der zweiten Reihe ins Rennen.