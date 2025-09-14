Dominator Marc Marquez kehrt beim Grossen Preis von San Marino zum Siegen zurück. Es ist bereits der elfte Erfolg für den Spanier in dieser Saison. Dettwiler verpasst in der Moto3-Klasse erneut die Punkte.

1/2 WM-Leader Marc Marquez auf der roten Ducati markiert auch in Misano sein Revier. Foto: Danilo Di Giovanni

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach seinem Sturz im Sprint macht Marc Marquez im Grand Prix von San Marino alles richtig und erobert in der MotoGP-WM seinen elften Saisonsieg. Schon in zwei Wochen könnte er Weltmeister werden.

Der WM-Leader siegt in Misano auf der Ducati vor Sprint-Sieger Marco Bezzecchi. Der aus der Pole-Position gestartete Italiener leistet sich in der zwölften von 27 Runden auf der Aprilia einen entscheidenden Fahrfehler, den Marc Marquez prompt zum Überholmanöver nutzt. Dessen Bruder Alex Marquez (Ducati) komplettiert als Dritter das Podest.

Mit nunmehr 512 Punkten in der WM-Wertung stellt Marc Marquez schon jetzt einen Rekord auf. Als Nächstes folgt die Asien-Tour, beginnend mit dem Grand Prix von Japan in Motegi am 28. September. Dort hat der 32-jährige Spanier seine ersten Chancen, seinen siebten WM-Titel in der MotoGP perfekt zu machen – den ersten seit 2019 und den ersten auf Ducati.

Dettwiler erneut ohne Punkte

In der Moto3-WM bleibt Noah Dettwiler auch im 16. Saisonrennen ohne zählbares Ergebnis. Der 20-jährige Solothurner muss sich beim achten Saisonsieg des spanischen WM-Führenden Jose Antonio Rueda mit Platz 19 begnügen. Sein Rückstand auf die Punkteränge beträgt 14 Sekunden.