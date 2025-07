Noah Dettwiler fährt der Konkurrenz in Brünn wieder einmal hinterher. (Archiv) Foto: NOUSHAD THEKKAYIL

Der Solothurner Noah Dettwiler (20) hat an den ersten Tagen in Brünn überzeugt. Er kommt in einem freien Training auf Platz 5 und startet aus den WM-Punkterängen (als 14.) ins Rennen. Dettwiler kann die Pace der Konkurrenz am Renntag aber nicht halten und verliert schon auf den ersten drei Runden den Kontakt zu den Vorderleuten. Ohne Windschatten vergrössert sich sein Rückstand danach immer mehr.

Lennox Phommara (18), der zum zweiten (und wohl vorerst letzten) Mal den Italiener Luca Lunetta ersetzt hat, schafft es wie schon vor einer Woche auf dem Sachsenring nicht, das Wochenende sturzfrei zu überstehen. Er stürzt nach einem Renndrittel an Position 20 liegend. Der Thurgauer kann immerhin als Beifahrer in die Boxengasse zurückgeführt werden.

Gewonnen hat das Rennen der spanische WM-Leader José Antonio Rueda, der den Vorsprung in der WM-Wertung um 12 auf 85 Punkte ausbaut.