Marc Marquez fährt auch in Ungarn allen davon.
Foto: Getty Images
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Marc Marquez, der an den vergangenen sechs Rennen-Wochenenden alles gewonnen hat, bleibt auch beim GP von Ungarn unantastbar.
Der beste Fahrer auf den bestem Motorrad fährt beim Sprint in Balatonfökajar auf seiner Ducati einen Start-Ziel-Sieg und den 13. Erfolg in Serie ein. Der Spanier muss nicht ganz am Limit fahren, um sich konstant mit ein paar Sekunden Vorsprung an der Spitze zu halten.