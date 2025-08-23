Marc Marquez setzt seine Siegesserie auch beim GP von Ungarn fort. Der spanische Motorrad-Star feiert seinen 13. Sieg in Folge und dominiert das Sprintrennen in Balatonfökajar auf seiner Ducati mit einem Start-Ziel-Sieg.

Marquez auch beim GP in Ungarn besser als der Rest

Marc Marquez fährt auch in Ungarn allen davon. Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Marc Marquez, der an den vergangenen sechs Rennen-Wochenenden alles gewonnen hat, bleibt auch beim GP von Ungarn unantastbar.

Der beste Fahrer auf den bestem Motorrad fährt beim Sprint in Balatonfökajar auf seiner Ducati einen Start-Ziel-Sieg und den 13. Erfolg in Serie ein. Der Spanier muss nicht ganz am Limit fahren, um sich konstant mit ein paar Sekunden Vorsprung an der Spitze zu halten.