MotoGP-Sprint in Austin Marquez-Brüder feiern Doppelsieg

Marc Marquez dominiert erneut in Austin. Der WM-Führende gewinnt den MotoGP-Sprint vor seinem Bruder Alex und Teamkollege Francesco Bagnaia. Mit dem dritten Sprintsieg in Folge baut Marquez seine Führung in der WM-Wertung aus.

Publiziert: 22:09 Uhr