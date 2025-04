Die Red Bull World of Racing ist die neue Attraktion im Verkehrshaus in Luzern. Ikonische Fahrzeuge, interaktive Motorsport-Action und spektakuläre Inszenierungen prägen die abwechslungsreiche Ausstellung.

In der World of Racing gehts um deine Bestzeit

Die Red Bull World of Racing im Verkehrshaus Luzern. Foto: Red Bull Content Pool

Einmal die berühmteste Kurve der Formel 1 mit Vollgas fahren – davon träumen viele Automobilfans weltweit. Die Faszination «Eau Rouge» ist ungebrochen, die legendäre Kehre in Spa-Francorchamps (Belgien) ist ein Ausflug in menschliche Grenzbereiche.

Wer einen authentischen Eindruck davon bekommen will, findet im Verkehrshaus Luzern sein Glück. In der Ausstellung «Red Bull World of Racing 2025» lassen sich in einem modernen Rennsimulator sechs verschiedene Formel-1-Strecken erleben, mehrere Formel-1-Wagen von Red Bull stehen zur Auswahl. Das will auch ich mir bei meinem Besuch nicht entgehen lassen – und nehme im Simulator Platz.

Bei meiner Fahrt in Spa bin ich ein bisschen zögerlich unterwegs, der Respekt vor dem hohen Tempo und den wilden Schleifen ist spürbar. Dennoch lande ich ein paar Mal unsanft neben der Strecke, die unter Formel-1-Fahrern seit Jahrzehnten als beste und aufregendste gilt.

Es dreht sich alles um die Bestzeit

Trotzdem darf ich mich für ein paar Minuten wie Red-Bull-Superstar Max Verstappen oder mein Jugendidol Ayrton Senna fühlen. Der Rennsimulator ist zweifellos einer der Höhepunkte der beeindruckenden Red Bull World of Racing im Verkehrshaus. Im Mittelpunkt stehen die beiden Königsklassen des Automobilsports – Formel 1 und MotoGP.

Verschiedene Fahrzeuge und Motorräder aus allen Kategorien bieten eine vielfältige Übersicht über die aussergewöhnlichen Aktivitäten von Red Bull. So ist das Modell RB19 aus dem Jahr 2023 ausgestellt: das mit 21 Siegen in 22 Rennen erfolgreichste Auto in der Geschichte der Formel 1.

Zahlreiche weitere Replika wie das Weltmeister-Bike 2015 von MotoGP-Gigant Marc Márquez und unterschiedliche Exponate aus der Dakar-Rallye, dem Motocross oder der NASCAR-Serie belegen die Leidenschaft Red Bulls auch im Motorsport. Sie alle erzählen eine magische Geschichte – von herausragenden Siegern bis hin zu technischen Meisterleistungen.

Wettbewerb: Gewinne Formel-1-Weekend in Spielberg (A) für zwei Personen Max Verstappen am Red Bull Ring. Joerg Mitter/Red Bull Ring Content Pool Gewinne 2 Tickets für das Formel-1-Wochenende am Red Bull Ring am Spielberg, Österreich, vom 27. bis 29. Juni 2025. Die Gewinnerin bzw. der Gewinner erhält 2 Wochenend-Tribünentickets auf der Start-Ziel-Tribüne im Sektor K – mit bester Sicht auf das gesamte Renngeschehen. Mit dem Wochenend-Tribünenticket hat man das gesamte Wochenende Zutritt zum Eventgelände und kann das Renngeschehen und das Rahmenprogramm voll auskosten. Zusätzlich inbegriffen sind zwei Übernachtungen für zwei Personen in der Nähe des Red Bull Ring. Hinweis: Die Anreise erfolgt auf eigene Kosten. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Teilnahmeschluss ist der 30. Mai 2025. Die Tickets werden ca. 10 Tage vor dem Rennen digital verschickt. Zum Teilnehmen Formular unten ausfüllen.

Die Besucherinnen und Besucher werden ohnehin prächtig unterhalten durch interaktive Spiele und Quiz sowie einer Hightech-LED-Show der Superlative, in denen die ikonischen Fahrzeuge und die grössten Momente des Red-Bull-Rennstalls mit dynamischen Licht- und Soundeffekten präsentiert werden.

Anstrengend kann es derweil bei der Pit-Stop-Challenge werden, wenn es gilt, möglichst schnell die Reifen an einem Formel-1-Auto zu wechseln – wobei Schlagschrauber, Timer und ein Duell-Modus die Jagd um die Bestzeit anheizen.

Rasanter Ritt auf der Rasierklinge

Wer schon immer einmal in einem originalgetreuen Fahrzeug aus der Formel 1 sitzen wollte, kommt auf seine Kosten – einzigartige Erinnerungsfotos aus drei Perspektiven inklusive.

Wie eng es in dem Cockpit ist und wie tief man sitzt, wird einem erst bewusst, wenn man sich in den Sitz des Red-Bull-Boliden gezwängt und angegurtet hat. Die Vorstellung, in diesem bemerkenswert leichten Auto in Spa über 300 km/h schnell zu fahren, ist geradezu furchteinflössend.

Ein paar Meter daneben steht der Racing-Simulator, der im Verkehrshaus in diesem Jahr zu den Hauptattraktionen zählt. Der Kurs in Spa-Francorchamps beispielsweise schlängelt sich knapp sieben Kilometer durch die hügelige Landschaft der Ardennen, bei keinem anderen Rennen sind die Fahrer extremen körperlichen Belastungen ausgesetzt. Nach der Haarnadelkurve «La Source», gefahren im zweiten Gang, beschleunigen die Piloten voll und stürzen sich den Hügel hinunter – am tiefsten Punkt wartet «Eau Rouge».

In der Senke wirken Fliehkräfte von 4 g, das ist das Vierfache der Erdanziehungskraft. Die Autos rasen mit Tempo 300 heran und werden an dieser Stelle mit einer unvorstellbaren Kraft auf den Asphalt gepresst, die einem Gewicht von 2,4 Tonnen entspricht. Ein Fahrer von 70 Kilogramm Körpergewicht würde fast 300 Kilogramm auf die Waage bringen.

Es gab schon Fahrer, die ein Rennen in Spa als schönstes Gefühl in ihrem Leben beschrieben, weil sie nach «Eau Rouge» als Kontrastprogramm auch gleich eine Art Leichtigkeit des Seins erlebten. Sie sehen zuerst den Berg vor sich wie eine nicht zu überwindende Wand und dann den Himmel. So muss sich ein Jetpilot im Steilflug fühlen. Es ist ein rasanter Ritt auf der Rasierklinge.

Belastungen wie ein Erweckungserlebnis

Im Rennsimulator gehts um deine Bestzeit. Foto: Romina Amato/Red Bull Content Pool

Die extremen Anforderungen an die Fahrer in Spa werden sonst höchstens bei Flugzeugshows mit Kunstmanövern oder in der Raumfahrt erreicht. So ein Formel-1-Gefährt ist tatsächlich wie eine Rakete auf Rädern. Es beschleunigt in weniger als drei Sekunden von 0 auf 100 km/h und in etwas mehr als vier Sekunden von 0 auf 170 km/h – und was womöglich noch eindrucksvoller ist: Um von Tempo 110 auf null abzubremsen, werden gerade einmal zwei Sekunden benötigt.

Bei so einer Vollbremsung werden die Fahrer sogar mit bis zu 5 g belastet, was es bei diesen Kräften zu einer Herkulesaufgabe macht, den Kopf gerade zu halten und stabil zu bleiben. Unter diesen Strapazen kommt es unter anderem zu Verschiebungen der Gehirnmasse und zu veränderten Blutvolumen, die durchs Herz gepumpt werden. Was für ein Erweckungserlebnis!

Wenn man ein paar vergleichsweise harmlose, aber gleichfalls sehr vergnügliche Runden im Verkehrshaus in Luzern auf der Strecke in Spa gedreht hat, versteht man die Piloten, warum sie vor über 30 Jahren vehement dagegen waren, «Eau Rouge» mit einer Schikane zu entschärfen.

Und wer Adrenalin und Hochgeschwindigkeit, Benzin und Ingenieurkunst liebt, ist in der Red Bull World of Racing mit all ihren packenden Installationen und visuellen Inszenierungen im Paradies. Diese Mischung aus Technik, Können und Action macht die Faszination des Motorsports aus.

Die Formel 1 erlebt dabei auch dank der fulminanten Netflix-Dokumentation «Drive to Survive» einen globalen Boom, in dieser Saison werden 24 Rennen auf der ganzen Welt ausgetragen.

Highlight für Motorsportfans und Technikinteressierte: Die Red Bull World of Racing im Verkehrshaus Luzern. Foto: Red Bull Content Pool

Vielfältige Red-Bull-Erlebniswelten im Verkehrshaus

Red Bull Racing hat die Formel 1 in den letzten Jahren dominiert, der Niederländer Max Verstappen triumphierte viermal in Serie. In 20 Jahren holte der Rennstall acht WM-Titel bei den Fahrern und gewann sechsmal die Konstrukteurswertung.

Rund 780 Mitarbeitende sind am Hauptsitz in Milton Keynes (GB) dafür verantwortlich, dass zwei Rennwagen entwickelt und gebaut werden; fast 1000 Stunden werden im ersten Halbjahr 2025 allein im Windkanal verbracht. In dieser Saison darf ein Formel-1-Auto übrigens 800 Kilogramm wiegen, zwei Kilo mehr als bisher.

Auch diese technischen Daten sind Teil der informativen Ausstellung, die für 2025 neu konzipiert wurde. Sie ist Teil der Red Bull Media World im Verkehrshaus, die den Fokus auf Medientechnologie und spannende Anwendungen rund um Abenteuer, Action und Storytelling legt. Weitere Erlebniswelten sind Red Bull The Edge – Matterhorn VR, eine atemberaubende Virtual-Reality-Kletterexperience am Matterhorn, sowie «Stratos», wo der Stratosphären-Sprung von Felix Baumgartner in einer immersiven Erfahrung aufbereitet wird.

Die Grenzen des Möglichen lassen sich im Red-Bull-Kosmos jetzt auch in der World of Racing austesten. Grund genug, das Verkehrshaus in Luzern wieder einmal zu besuchen. Mit über einer halben Million Gästen jährlich zählt es zu den beliebtesten und meistbesuchten Museen der Schweiz.

Ich freue mich schon auf die nächste Visite und habe mir fest vorgenommen, im Racing-Simulator von Red Bull ein wenig forscher zu fahren – denn mit der «Eau Rouge» habe ich noch eine Rechnung offen.

Originalgetreue F1-Box mit RB18 von Max Verstappen und Checo Perez gefahren. Foto: Red Bull Content Pool