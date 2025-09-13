Sturz von Marc Marquez – Bezzecchi als Profiteur

1/2
Aprilia-Fahrer Marco Bezzecchi triumphierte in Misano Adriatico im Sprintrennen.
Für Bezzecchi war es der zweite Sieg in einem Sprintrennen, der erste in dieser Saison, in welcher der 26-Jährige zudem Ende Mai beim GP von Grossbritannien gewonnen hatte.
Für einmal ohne Punkte blieb Marc Marquez. Der überlegene WM-Leader aus Spanien stürzte zu Rennhälfte, kurz nachdem er Bezzecchi überholt hatte und in Führung gegangen war.
