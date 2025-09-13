Sturz von Marc Marquez – Bezzecchi als Profiteur

Marco Bezzecchi (Aprilia) gewinnt beim Grand Prix von San Marino den Sprint. Der aus der Pole-Position gestartete Italiener triumphierte vor dem Ducati-Duo Alex Marquez und Fabio Di Giannantonio.

1/2 Aprilia-Fahrer Marco Bezzecchi triumphierte in Misano Adriatico im Sprintrennen. Foto: Danilo Di Giovanni

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Für Bezzecchi war es der zweite Sieg in einem Sprintrennen, der erste in dieser Saison, in welcher der 26-Jährige zudem Ende Mai beim GP von Grossbritannien gewonnen hatte.

Für einmal ohne Punkte blieb Marc Marquez. Der überlegene WM-Leader aus Spanien stürzte zu Rennhälfte, kurz nachdem er Bezzecchi überholt hatte und in Führung gegangen war.