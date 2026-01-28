Schwere Knieverletzung für Schweizer Judo-Weltmeister

Nils Stump muss eine längere Pause einlegen. Der Weltmeister von 2023 zieht sich eine schwere Knieverletzung zu.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Hiobsbotschaft Nils Stump: Der Schweizer Judo-Weltmeister reisst sich im rechten Knie das vordere Kreuzband.

Das Missgeschick passierte während eines Trainingslagers in Japan. Am gleichen Knie erlitt Stump ausserdem einen Innenmeniskusriss. Der 28-jährige Zürcher unterzog sich nach seiner Rückkehr in die Schweiz am Montag in der Muttenzer Rennbahnklinik der nötig gewordenen Operation.

Stump, der den WM-Titel in Doha in der Klasse bis 73 kg gewonnen hat, muss mit einer Zwangspause von rund neun Monaten rechnen. Die Chancen auf die Teilnahme an seinen dritten Olympischen Spielen sind gleichwohl intakt. Zwar beginnt die Qualifikationsphase in diesem Jahr, sie dauert aber noch gut anderthalb Jahre.

Nach einer Schulterverletzung Ende 2023 sieht sich Stump mit der zweiten grösseren Verletzung innert etwas mehr als zwei Jahren konfrontiert. Die WM-Bronzemedaille im vorletzten Jahr sowie die beiden Grand-Slam-Turniersiege im vergangenen Jahr belegen, dass sich der gebürtige Ustermer zurückzukämpfen weiss.