Zu viele kranke FCW-Spieler
Super-League-Partie zwischen Sion und Winterthur wird verschoben

Das für Samstagabend angesetzte Super-League-Spiel zwischen dem FC Sion und dem FC Winterthur muss verschoben werden. Der Grund: Bei Winterthur fallen zahlreiche Spieler krankheitsbedingt aus.
Beim FC Winterthur fallen derzeit acht Spieler krankheitsbedingt aus.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Beim FC Winterthur geht ein Virus um: Gleich acht Spieler des Tabellenschlusslichts fallen für die Partie am kommenden Samstag gegen den FC Sion krankheitsbedingt aus. Aus diesem Grund haben die Zürcher bei der Swiss Football League ein Gesuch um Spielverschiebung eingereicht. Wie die Liga am Freitagnachmittag mitteilt, ist diesem stattgegeben worden – das Spiel der 19. Runde der Super League wird also verschoben.

Möglich macht dies Artikel 27 des Spielbetriebsreglements, mit dem ein Klub bei mindestens sechs personellen Ausfällen aufgrund derselben ansteckenden Krankheit eine Verschiebung der Partie beantragen kann. Die gleiche Diagnose muss dabei von einem Arzt bestätigt werden. Ein Ersatzdatum für das Spiel ist noch nicht bekannt, es fällt aber ins neue Jahr.

